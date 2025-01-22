米国のトランプ新大統領は21日、ホワイトハウスで記者会見し、ウクライナに侵攻するロシアのプーチン大統領と「非常に近く」協議する考えを示した。プーチン氏が停戦に向けた交渉に応じない場合、追加制裁を科すかと問われると「その可能性が高い」と答えた。ウクライナへの軍事支援を続けるかとの問いには「検討中だ。ゼレンスキー（大統領）と協議しているところだ」と述べるにとどめた。「プーチン大統領とは非常に近く話す