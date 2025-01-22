2025年4月から「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇用安定法）」改正の経過措置が終了し、「65歳までの雇用確保」が完全に義務化される。「定年が65歳までになるの？」という声も聞かれるが、半分誤認だ。 正確には、定年を65歳未満としている事業主は以下の3つの措置を経過措置期間に実施する必要がある。 （1）65歳まで定年を引き上げる（2）希望者全員を対象とする、65歳までの継続雇用制度を導入する（3）定