22日午前9時45分ごろ、甲信越地方で震度2を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で、静岡県内では富士市で震度1を観測しました。この地震の震源地は山梨県中西部、震源の深さは20ｷﾛ、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されています。