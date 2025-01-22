１８日、ブラジルのリオデジャネイロで中国春節文化体験イベントに参加し、自作の剪紙（せんし、切り絵細工）を手にした人たち。（リオデジャネイロ＝新華社記者／王天聡）【新華社北京1月22日】春節（旧正月）が近づく中、多くの国で祝賀行事や体験イベントが開催されている。参加者らは装飾品作りなどを通じて中国文化に親しんでいる。１８日、マレーシア・クアラルンプールの迎春イベントで、魚のちょうちんを背景に写真