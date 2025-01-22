【ダボス（スイス東部）＝船越翔】米国のトランプ大統領が世界保健機関（ＷＨＯ）からの脱退を表明したことを受け、ＷＨＯは２１日、トランプ氏の決定は「遺憾」だとして再考を求める声明を発表した。今後、米国と協議を行う意向も明らかにした。声明では「ＷＨＯと米国は数え切れないほどの命を救い、米国民と世界の人々を健康上の脅威から守ってきた」と指摘。その上で「米国が考え直すことを願っている。（再考に向けた）建