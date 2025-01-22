【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 2−3 VC長野トライデンツ（1月18日・男子第13節）【映像】"世界を知る男"が魅せた驚愕の「後傾」スパイク "世界を知る男"が驚異の身体能力を生かした「後傾」スパイクを披露。驚きのスーパープレーにアリーナが騒然となった。大同生命SVリーグの男子第13節で、ウルフドッグス名古屋はVC長野トライデンツと対戦。第4セットの立ち上がり、0−1の局面で注目のシーンが訪れた。相手のサーブを