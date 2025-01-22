女性初の将棋のプロ棋士誕生をかけた対局が行われています。西山朋佳女流三冠（29）は22日、棋士編入試験の第5局にのぞんでいます。将棋界では原則、棋士養成機関の「奨励会」を勝ち上がることができれば、四段に昇段し「プロ棋士」となりますが、これまで女性でプロ棋士となった人はいませんでした。西山女流三冠は三段まで勝ち上がりましたが、四段には昇段できず2021年に退会して、プロ棋士とは別の資格の「女流棋士」に転向し