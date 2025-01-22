俳優の石田ゆり子（55）が、自宅に迎え入れた新しいインテリアを紹介。「とてもステキ」「癒やされます」など、反響を呼んでいる。【映像】模様替えした自宅これまでも、ペットがくつろぐ、生活感あふれる自宅を度々公開している石田。2024年12月10日には、新たなラグを取り入れ、模様替えしたことを明かしていた。2025年1月21日の投稿では、「2、3日前のこと。昨年の夏に我が家に迎え入れることを決めた大きな白い馬の絵が