お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（60）が、家族旅行で台湾を満喫する様子を公開した。【映像】豪華客船の船内を楽しむモモコと家族29歳の長男、25歳の次男、22歳の長女と、3人の子どもがいるモモコ。1月12日に更新したブログでは、「お正月は、実は絶対死ぬまでに行きたかったクルーズに家族で行きました」と、家族で豪華客船・MSCベリッシマに乗船したことを報告。豪華な部屋の写真やデッキで撮影した家族ショットを披露