伊藤園が続伸、マドを開けて買われ７５日移動平均にキャッチアップする動きで目先底入れ反騰色を示している。２２日取引終了後、同社が展開する緑茶飲料ブランド「お～いお茶」がＭＬＢ（メジャーリーグ・ベースボール）及びドジャースとパートナーシップ契約を締結したことを発表しており、これがポジティブ材料視された。大谷翔平選手が所属するドジャースとのパӦ