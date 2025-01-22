パレモ・ホールディングスが急騰している。２１日の取引終了後、２５年２月期末時点の株主から株主優待制度を再開すると発表したことが好感されている。 毎年２月２０日時点で３単元（３００株）以上を１年以上継続保有する株主を対象に保有株数に応じて同社店舗で利用できる優待券を２０００円～１万円分贈呈する。なお、２５年２月２０日時点の株主のみ継続保有期間に関わらず、保有株数に応じて１５００円&#