YouTuberのてんちむが公式チャンネルに公開した動画で、所有するハイブランド品を売却し、約1000万円を荒稼ぎした。 参考：【写真】規格外の“売却益“に「ヤバっ！」てんちむが大量売却した1000万円分のハイブランド品 てんちむは2024年12月16日、豊胸手術をした事実を隠しながらナイトブラ「モテフィット」をプロデュースしたことをめぐる販売元企業との裁判に敗訴し、東京地裁から「3億8457万4504円」の賠償命令