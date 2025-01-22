埼玉県民ならお馴染みだという「スタカレー」。カレーかと思いきや、ひき肉入りの餡がかかったあんかけ丼だそう。「スタカレー」発祥店は、埼玉県上尾市にある町中華「娘娘（にゃんにゃん）」だそうですが、現在では上尾市や桶川市などを中心に広く提供されているご当地グルメ。YouTubeの料理系チャンネル『休日おうち外食』で「スタカレー」の再現レシピを発見しました！関西在住の筆者は「スタカレ}