午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０３３、値下がり銘柄数は５２６、変わらずは８２銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に非鉄、その他製品、証券・商品、情報・通信、電気機器など。値下がりで目立つのは石油・石炭、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS