ジェイテックコーポレーションは反発している。２１日の取引終了後、中国安徽省の第４世代放射光施設からＸ線高精度ミラー「ＯｓａｋａＭｉｒｒｏｒ」の大型受注を獲得したと発表しており、好材料視されている。 納入先は合肥先進光源で、受注金額は約３億９０００万円。２５年７月以降の納入を予定しており、来期以降の業績に与える影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS