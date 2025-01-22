チョコレートの値段が上昇傾向にある（写真：編集部撮影）各種消費財の値上がりが続く中、チョコレートの価格上昇が目立つ。チョコレートの主原料であるカカオ豆が「カカオショック」と呼ばれるほど高騰しているためだ。背景には、主要産地の西アフリカで天候不順や病害などが起こり、カカオ豆の収穫が大幅に落ち込んだことがある。投機的な動きも加わった結果、2024年4月にカカオ豆の国際相場は過去最高値となり、その後も不安定