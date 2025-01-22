回転ずし店での何気ない食事風景をとらえた1枚の写真。ぼんやりと眺めていると、人気YouTuber・HIKAKINさんのような姿が映り込みます。しかし写真のどこを見てもHIKAKINさんはいません。なのに間違いなく“いる”のです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】HIKAKINさんがいないのにHIKAKINさんが見える、という不思議な写真を投稿したのはXユーザーの「よく噛んで食べよう」さん。画像に写っているのは、たく