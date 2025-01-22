【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■デビュー曲「パラシューター」を皮切りに、毎月リリース！ 三浦大知がかつてメインボーカルを務めたダンス＆ボーカルグループ「Folder」。彼らの全シングル7タイトルが、待望のアナログレコードとして復刻リリースされることが決定した。 Folderは、1997年に沖縄アクターズスクール出身の小中学生7名で結成され、