2025年1月21日、韓国・聯合ニュースは「憲法裁判所で開かれた弾劾審判の弁論に出廷した尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が『自由民主主義の信念』を強調し、しっかり調べてほしいと判事らに求めた」と伝えた。記事によると、この日の弁論は3回目で、尹大統領は初めて出廷した。自ら発言の機会を求め、許可を得ると判事らに対し「多忙の中、私の弾劾事件で苦労をかけ、申し訳ない気持ちだ」「今まで自由民主主義という信念を固く持