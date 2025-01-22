国務院報道弁公室が21日に開催した「中国経済の質の高い発展の成果」に関する記者会見で、工業情報化部の関係部門責任者は、「中国の新エネルギー車産業は急速に発展しており、ますます多くの消費者にとって、車を購入する際の最初の選択肢になっている」と述べ、今後複数の措置を講じて新エネルギー車産業の良好な発展を確保していく姿勢を示しました。中国の新エネルギー車年間生産販売台数は過去10年間で1万台レベルから1000万