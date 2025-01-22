Image: machi_ya_originals この記事は2024年10月25日の記事を再編集して公開しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。直径約78.3ナノメートル（0.0000783ミリメートル）のナノバブルが、1ccあたり約21,800,000個。ちょっと想像を絶する極微小の泡が、繊維や毛穴の奥まで行きわたり、汚れ落ちを助けてくれるという「アワラッシュ」。特許