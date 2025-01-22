TBS系『ラヴィット！』（月〜金前8：00）が22日に放送され、番組終盤に23日の出演者と企画内容が発表された。【写真】これはおいしそう！川島明『ゴールデンラヴィット！』に太っ腹な差し入れあす23日の放送では、「“日本一哀愁漂う芸人”男性ブランコの愛愁食堂 第7弾」や「ギャル曽根 VS 乃木坂46・弓木奈於 スイカゲームガチンコ対決」を行う。スタジオには、弓木のほか、6人組アイドルグループ「超ときめき▽宣伝部」（