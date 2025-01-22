スイス・ジュネーブのＷＨＯ本部で記者会見に臨むテドロス事務局長＝２０２４年７月３日/Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）世界保健機関（ＷＨＯ）は２１日、トランプ米大統領がＷＨＯからの脱退を決定したことについて、再考を希望すると明らかにした。ＷＨＯのテドロス事務局長は声明で、ＷＨＯからの脱退について遺憾の意を表明した。トランプ氏は大統領就任初日となった２０日、大統領令に署名し、ＷＨＯから脱退す