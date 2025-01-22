元テレビ朝日の玉川徹氏が２２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、フジテレビの問題について言及。各局が社員に聞き取りなどを行っている中、「ぼくは社員じゃないけど聞きました。テレビ朝日どうなってるの？と」と、聞いてきたテレ朝の対応を明かした。番組では、中居正広の女性トラブルに端を発し、フジテレビの番組からスポンサーが続々とＣＭを撤退していることなどを伝えた。問題はフジテレビだが、視聴