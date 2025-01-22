アメリカのメタ社は21日、写真投稿アプリ「インスタグラム」で10代の利用を一部制限する仕組みを日本で開始しました。若者への悪影響が指摘されていて、アメリカやイギリスなどでは去年9月から導入されていました。13歳〜17歳の国内利用者は「ティーンアカウント」に自動的に移行し、不適切な投稿の表示が制限されるほか、知らない相手からのダイレクトメッセージを受け取れなくなるということです。（「グッド！モーニング