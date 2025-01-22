将棋の西山朋佳女流三冠（29）=白玲・女王・女流王将=が挑戦する棋士編入試験五番勝負の第5局が22日、大阪府高槻市の関西将棋会館で始まった。西山女流三冠はここまで2勝2敗で、この対局に勝利すれば、女性として史上初の棋士となる。棋士編入試験第５局に臨む西山朋佳女流三冠=2025年1月22日午前9時54分、大阪府高槻市の関西将棋会館、日本将棋連盟提供将棋のプロである棋士になるには、養成機関「奨励会」の三段リーグを突破