大規模な火災に見舞われたアメリカ・ロサンゼルス近郊は、全米最大級の祭典「ローズパレード」の開催地でもある。パレードに携わった人たちも被災しており、音楽を通じた国際交流に携わる京都のNPOが支援を呼びかけている。【画像】スイングジャズの名曲を奏でる「オレンジの悪魔」パレードのシーンの数々136年の歴史を誇るパレードは、ロス郊外のパサデナで毎年1月1日に開かれる。マーチングバンドや騎馬隊、飾り立てたフロ