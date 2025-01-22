Howard Schneider[ワシントン ２１日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２８─２９日に開く連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、トランプ新大統領の政策と、利下げを続けているのに利回りが上昇している債券市場という二つの要素に目を向けなければならない。この二つとも、景気後退や大幅な失業率の上昇なしにようやく物価上昇率がＦＲＢの目標とする２％近辺まで鈍化してきた米経済にとっては問題になりかねない。失