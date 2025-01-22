戦争は終えるのが難しい世界史でも日本史でも、歴史を見れば―もちろん現代でも―戦争は、始めるよりも終えるほうが難しいのが普通です。それでは、戦争が当たり前だった戦国時代、大名たちはどうやって合戦を終わらせたのでしょうか。※あわせて読みたい記事↓大将の討死、敗走、殲滅…戦国時代、合戦の勝敗はどのように決められていたのか？判断基準を紹介総力戦の世界戦争を経てきた現代の私たちから見れば、「相手を滅ぼすまで