ゲルト・エンゲルスが語る（前編）「対戦してやりづらかったプレーヤー５人」日本人選手が当たり前に、欧州5大リーグで活躍するようになった。日本代表として定着しているメンバーを見ても、海外組がほとんど。5大リーグのなかでもトップクラブ、チャンピオンズリーグでも優勝争いを狙えるクラブで常時活躍する日本人選手が出現しないことを歯がゆく思うほどに、見る側の期待値も上がっている。だが、ワールドカップに臨む日