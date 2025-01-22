家庭内での役割分担は、夫婦間の平和と協力の基礎です。ですが、一方的な要求や責任の放棄は、関係を壊す原因となります。今回は、気をつけたい男性の特徴を紹介します。【家族に対する無責任な態度】家庭生活において責任感が不足していると、夫婦間での信頼関係が崩壊します。特に、夫が家庭や配偶者に対して無責任な行動を取る場合、この問題は顕著となるでしょう。【自己中心的な選択】自分の都合を優先し、家庭を二の次に扱う