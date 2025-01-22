◆欧州ＣＬリーグフェーズ第７節リバプール２−１リール（１月２１日、英国・リバプール・アンフィールド）２０２５年１月２１日、欧州では欧州ＣＬリーグフェーズ第７節が９試合行われ、日本代表主将遠藤航（３１）が所属するリバプールはホームでリール（フランス）と対戦。遠藤はこの試合もベンチスタートとなったが、後半１８分から出場。アンカーとして安定感のあるプレーを展開して２−１勝利に貢献した。試合は前半３