俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が２２日までに自身のＳＮＳを更新し、新たな出演映画を報告した。「＃Ｔｏｒｎａｄｏ」「主演はティム・ロス、ジャック・ロウデン、Ｋｏｋｉ．」とタイトルやキャストを伝え、「５月２３日、映画館で上映」とコメント。刀を持ち、険しい表情を見せるＫｏｋｉ，の姿などがアップされ、母の工藤も「いいね！」していた。Ｋｏｋｉ，は２２年にホラー映画「牛首村」（