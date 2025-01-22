ANAファシリティーズが、都市圏に住む20〜50代の単身者1000名を対象に「都市圏の単身者が賃貸物件に求める条件に関する調査」を実施した。ここで言う都市圏とは、東京都、神奈川県、大阪府、千葉県、埼玉県、京都府、兵庫県、福岡県、愛知県、宮城県となるが、単身者はどんな条件で賃貸住宅を選ぶのだろうか？【今週の住活トピック】「都市圏の単身者が賃貸物件に求める条件に関する調査」を実施／ANAファシリティーズ住環境の整備