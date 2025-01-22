松坂桃李主演のＴＢＳドラマ「御上先生」が１９日にスタートした。文科省官僚の御上孝（松坂桃李）が事実上の左遷人事を受けて、現場教員として私立隣徳学院に３年２組の担任として赴任。同時に国会公務員試験の会場で受験者が刺殺される事件が発生した。逮捕された容疑者はフードがついた深緑コートを着たまま犯行に及んで、フードをかぶった状態で連行された。名前は「無職真山弓弦（２２）」。長髪だったようにも見えた