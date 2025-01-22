２１日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」では、芸人の親が選んだ嫌いな芸人が発表された。芸人の親たちにアンケートをとってランキング化。この日はワーストが発表された。芸人の親から最も評価が低かったのは、キングオブコント決勝の常連コンビ・ニッポンの社長のケツ。ワースト２位のコロコロチキチキペッパーズ・ナダルや、ウエストランド・井口浩之といった毒舌で知られる芸人らを抑えてワースト１位に選ばれ