２２日に放送されたフジテレビ系「めざまし８」はタレント・中居正広の女性トラブルと同局社員の関与の可能性が報じられた問題を報道。同局のが会見後にＣＭ放送を見合わせる企業が相次いでいることについて、村上誠一郎総務相が「スポンサーや視聴者の信頼回復に努めていただきたい」などとコメントしたことも報じた。村上総務相は「独立性が確保された形でできる限り早期に調査を進め、その結果を踏まえ適切に判断、対応するこ