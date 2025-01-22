中居正広が女性とのトラブルを起こし解決金9000万円を支払ったスキャンダルの余波はフジテレビにも押し寄せている。フジテレビのスタッフが関与していた疑惑が取り沙汰されているためだ。【写真】フジテレビで大量に流れているACのゆうちゃみCM1月17日に同社の港浩一社長が会見を行うも、会場の狭さを理由に撮影禁止や参加者の制限を課し“火に油”状態となっている。さらにスポンサーのCM差し替えも相次いでいる。CMの差し