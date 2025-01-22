女優の吉瀬美智子（49）が22日までに自身のインスタグラムを更新。タレントの大沢あかね（39）との新年会ショットを披露した。「茜ちゃん達と新年会」と書き出すと、自身と大沢が寿司店で寄り添うショットをアップ。「そして久々にカラオケで弾けました風さんの唄は難しいね〜今日も皆さん、お仕事エンジョイして下さい！」と記した。大沢も自身のインスタグラムを更新し、同じ写真をアップ。「美智子さんと新年会お寿