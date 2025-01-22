大学生世代の国際総合大会、世界ユニバーシティー冬季大会は21日、トリノで行われ、ノルディックスキーの距離30キロリレーで男子の日本（笠原、滝沢、山崎、坂井）が金メダルに輝いた。女子の日本（本田、栃谷、畠山、中島）は銀だった。スノーボードの女子パラレル大回転で金沢野愛（中京大）が銅メダルを獲得した。（共同）