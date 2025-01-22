俳優の中川大志（26）が、久しぶりに"妹"と再会したことを報告した。【映像】14年前の共演ショット2009年に俳優としてデビューした中川は、2011年に日本テレビ系で放送されたドラマ『家政夫のミタ』で、主人公・三田が派遣された家族の長男を演じ注目を浴びた。妹役には、当時7歳だった俳優の本田望結（20）が出演していて、2020年3月、本田がInstagramに当時のオフショットを投稿すると、約5万件の「いいね！」が寄せられた。