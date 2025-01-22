世界には、19世期後半から20世紀初頭にかけて銃器で培った技術力を背景に、自動車やバイク製造に進出したメーカーが存在します。なぜこれらの企業は自動車やオートバイの製造に乗り出すようになったのでしょうか。代表的な企業を見てみます。拳銃やマシンガンで有名な企業その国の工業水準を測る指標として、世界的な自動車メーカーが存在するかがひとつの目安にされることがあります。その理由は、自動車が様々な精密部品で構成