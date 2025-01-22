イチロー氏は日本人選手初の米殿堂入りを果たした(C)Getty Images2025年の米野球殿堂入りが現地21日（日本時間22日）に発表され、イチロー氏（マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が日本人初の殿堂入りを果たした。【動画】イチローが激怒！ 韓国代表がWBCで見せた国旗立てシーン発表は大リーグ・専門局『MLBネットワーク』の番組内で行われ、米国野球殿堂博物館のジョシュ・ラウィッチ館長が殿堂入り選出者を読み上