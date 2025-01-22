キディル(KIDILL)の2025年秋冬コレクションが、2025年1月21日(火)、フランスのパリにて発表された。原宿、個性と抵抗の時代1990年代後半から2000年代初頭にかけての東京、原宿。キディルのデザイナー・末安弘明が浸ったという当時の原宿には、既成の服を改造し、古着を再解釈するなど、既存の価値観に抗って各々の個性を色濃く表す、若者の姿があった。抵抗と個性を打ち出すその姿勢は、キディルに底流するパンクの精神と呼応する