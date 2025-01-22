俳優の大島優子（36）が、約3カ月ぶりにInstagramを更新し、大切な家族が天国へ旅立ったことを明かし、心境をつづっている。【映像】大島優子の近影2024年10月の投稿で「本日誕生日を迎えて36歳になりました」とコメントし、最近ハマっているという動物園で撮影した笑顔の写真を公開していた大島。それから、約3カ月ぶりの更新となる2025年1月21日には、新年のあいさつを添えて、「2024年は実は大好きな祖母が天国へ旅立ちま