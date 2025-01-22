22日午前9時45分ごろ、山梨県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は山梨県中・西部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、山梨県の大月市、道志村、西桂町、それに富士河口湖町です。【各地の震度詳細】■震度2□山梨県大月市道志村西桂町富士河