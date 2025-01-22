トランプ新大統領（78）は就任初日から、多様性を推進したバイデン政権の立場を否定する姿勢を明確にしています。就任演説で「性別は男性と女性の2つだけ」と発言。アメリカの企業で多様性を見直す動きが広がりますが、日本への影響はあるのでしょうか？■バイデン政権の立場を真っ向から否定藤井貴彦キャスター「就任演説でトランプ大統領は、『本日から性別は男性と女性の2つだけというのが、政府の公式方針となる』という発言も