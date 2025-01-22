大阪府河内長野市で21日夜、民家が燃え、焼け跡から遺体が見つかった火災で、府警は22日、この家に住む無職の喜多英子容疑者（88）を現住建造物等放火の疑いで逮捕し、発表した。喜多容疑者は「自分で火をつけた」と容疑を認めているという。河内長野署によると、喜多容疑者は21日午後、同市荘園町の木造2階建ての自宅に火をつけ、全焼させた疑いがある。同日午後7時ごろに近隣住民から119番通報があり、約2時間20分後に消し止