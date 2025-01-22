[ロンドン ２１日 ロイター] - ドイツのスポーツ用品大手アディダスが２１日発表した第４・四半期決算速報値は予想を上回り、通年で黒字転換を果たした。年末商戦での好調な売上高と収益性が寄与した。第４・四半期の為替変動の影響を除いた売上高は前年同期の４８億１２００万ユーロから１９％増の５９億５６００万ユーロ（６２億ドル）となった。売上総利益率は５．２ポイント上昇の４９．８％だった。通年では、売上高は前