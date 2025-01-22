¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Red Velvet¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥ë¥®¤¬Åìµþ¤Ç¤Î¶á¶·¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉþÃå¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¥¹¥ë¥®¡¢¡È¥Ð¥«¥ó¥¹SHOT¡Éµî¤ë1·î20Æü¡¢¥¹¥ë¥®¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥ë¥®¥Á¡¼¥à¥Á¡¼¥à¥Á¥Á¡¼¥àÅìµþ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î³¨Ê¸»ú¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¹¥ë¥®¤¬¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLevi¡Çs¡Ê¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¡Ë¡×¤Î¡ÖBlue Tab¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó